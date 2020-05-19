За сутки в Москве выздоровели 2583 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в Москве выздоровели 2583 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, отметив, что общее число выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31496.Ракова напомнила, что самолечением ни в коем случае нельзя заниматься, так как в лечение каждому пациенту назначает врач, исходя из тяжести заболевания, передает "Интерфакс".Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы.Для подтверждения отсутствия инфекции, после лечения также проводятся анализы. При выписке все пациенты получают рекомендации врача.Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от коронавирусной инфекции умер 71 человек.