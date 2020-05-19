Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ достигло почти 300 тысяч человек. За последние сутки выявлено 9 263 новых случаев заболевания в 83 регионах, в том числе выявлено 3 988 без клинических проявлений (более 43 процентов). Такие данные приводит оперативный штаб.

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло почти 300 тысяч человек. В стране заболели 299 941 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.За последние сутки выявлено 9 263 новых случаев в 83 регионах, при этом у 3 988 заболевших не было клинических проявлений (более 43 процентов). Четвертые сутки прирост не превышает отметки в 10 тысяч заболевших. Темп прироста составляет 3,19 процента (накануне 3,17 процента).В Москве за сутки зарегистрировано 3 545 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 149 тысяч человек.Всего скончались от коронавируса 2837 человек, из них за последние сутки 115. Этот показатель занимает второе место за все время, уступая лишь 16 мая, когда скончались 119 человек.В России выздоровел за сутки 5 921 человек, из них 2 583 — в Москве. За все время в России выздоровели после 76 130 пациентов.Россия по-прежнему находится на втором месте в мире по числу заболевших. На первом месте - США, где число диагнозов перевалило через полтора миллиона, а на третье место вышла Бразилия с 255,3 тысячи инфицированных.