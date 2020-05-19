Некоторые находящиеся на карантине знаменитости решили разнообразить свой контент в социальных сетях. Тина Канделаки, например, стала радовать поклонников забавными видео.

Некоторые находящиеся на карантине знаменитости решили разнообразить свой контент в социальных сетях. Тина Канделаки, например, стала радовать поклонников забавными видео.Телеведущая и журналистка Тина Канделаки представила внимаю подписчиков своего инстаграм-аккаунта несколько стильных образов. Знаменитость подошла креативно к презентации выбора вещей из гардероба. Она перебрала несколько поз и в такт музыки смонтировала видео.Например, чтобы составить один из образов, Тина надела клетчатую юбку-карандаш и косуху. На ногах – туфли на шпильке. Канделаки решила, что с этими вещами хорошо будет сочетаться синяя сумка. Также кожаную куртку она предложила носить с синими спортивными брюками и кроссовками.Неожиданным был и другой выбор телеведущей. Канделаки надела кожаные брюки и белую рубашку. Образ дополнили классический жакет прямого кроя, желтые туфли и солнцезащитные очки.Наиболее привычным из гардероба Тины оказалось романтичное платье в горох. К нему журналистка предпочла надеть жемчужные бусы и малиновые туфли. В руках – серебристый клатч.Пользователи Сети оказались в восторге от модных образов Канделаки. "Тина, все образы – просто огонь!", "Очень смело и круто!", "Бомбический look", – написали фолловеры.