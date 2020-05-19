Доля электронных заявлений на ипотеку достигла 40% от общего количества всех заявок в апреле, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Доля электронных заявлений на ипотеку достигла 40% от общего количества всех заявок в апреле, заявил руководитель "Росреестра" Олег Скуфинский.Это в 2 раза выше установленного на 2021 год показателя нацпроекта "Жилье и городская среда". В апреле в "Росреестр" поступало в среднем 5,5 тысячи заявлений на регистрацию ипотеки в день.Госпрограмма льготной ипотеки под 6,5%, запущенная в апреле 2020 года, сократила на 50% ожидавшееся падение выдачи ипотеки, подсчитал федеральный жилищный оператор "Дом.РФ".За апрель без господдержки выдача ипотечных кредитов снизилась бы на 30%, но в итоге за апрель выдача ипотеки снизилась на 17% до 90 тысяч кредитов, а в деньгах – на 13% до 208 миллиардов руб. "Реальное падение выдачи составило меньше, чем ожидалось", — заявил заместитель руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Никита Белоусов. Российские банки к 1 мая выдали почти 2 тысячи ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 миллиардов руб.