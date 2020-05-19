Находящегося под домашним арестом столичного предпринимателя заподозрили в новом мошенничестве - хищении свыше 223 миллионов рублей, которые были переведены ему в счет оплаты 12 миллионов медицинских масок. Ни защитных средств, ни денег заказчик так и не увидел.

Находящегося под домашним арестом столичного предпринимателя заподозрили в новом мошенничестве — хищении свыше 223 миллионов рублей, которые были переведены ему в счет оплаты 12 миллионов медицинских масок. Ни защитных средств, ни денег заказчик так и не увидел.Подозреваемый, как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Действовал он от лица собственной компании, в которой является гендиректором. Заказчик перевел требуемую сумму, но масок так и не получил. Связаться с поставщиком у него не получилось, так что искать его пришлось полицейским.Нашли предполагаемого мошенника в Подмосковье — мужчина, как выяснилось, находился под домашним арестом по подозрению в аналогичном преступлении, но на территории другого региона. Будет ли ему изменена мера пресечения, станет известно в ближайшее время.В ходе обыска были изъяты печати, ноутбуки, документы и денежные средства, однако МВД не уточняет, какая сумма была обнаружена.