Президент США направил директору ВОЗ письмо, в котором предупредил, что если международная организация в течение 30 дней не гарантирует проведение реформ, которых от нее требует Вашингтон, то Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование этой структуры и пересмотрят свое членство в ней.

Президент США Дональд Трамп направил директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу письмо, в котором предупредил, что если международная организация в течение 30 дней не гарантирует проведение реформ, которых от нее требует Вашингтон, то Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование этой структуры и пересмотрят свое членство в ней. Текст письма глава белого дома разместил на своей странце в Twitter.Как утверждает администрация США, проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией коронавируса нового типа подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений, в особенности, настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики, передает ТАСС.Дональд Трамп подчеркнул, что, по его мнению, международной организации следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы. Он указал, что допущенные ВОЗ и ее руководством неоднократные ошибки в связи с пандемией обошлись миру чрезвычайно дорого