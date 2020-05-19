Из городской клинической больницы № 52 выписаны две пациентки старше 100 лет после успешного лечения коронавирусной инфекции.

Из городской клинической больницы № 52 выписаны две пациентки старше 100 лет после успешного лечения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.Как отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, COVID-19 представляет особую опасность для пожилых людей, так как с возрастом иммунная система ослабевает, приобретенные сопутствующие заболевания усугубляют течение болезни.Главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко отметила, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из стационара и продолжат восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн № 2.Отмечается, что одна из женщин недавно отметила 101-й день рождения. При поступлении у нее была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция средней степени тяжести. Пациентка страдает целым комплексом различных сопутствующих заболеваний.Женщина провела в больнице14 дней, из них сутки находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам главврача, вылечить пациентку удалось, благодаря сложной схеме терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.Вторая пациентка ровно на полгода старше — ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. Женщина имеет несколько хронических заболеваний, что соответствуют 60 годам, в связи с чем организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом.