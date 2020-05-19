Актер кино и сериалов пожаловался на бывшую возлюбленную.
Лилия Соловьева препятствует общению Ивана Жидкова с сыном.
Актер кино и сериалов пожаловался на бывшую возлюбленную.
Лилия Соловьева препятствует общению Ивана Жидкова с сыном.
Лилия и Иван были вместе около четырех лет. Официально
влюбленные отношения не оформляли. У пары есть общий сын Степан.
В последнее время Жидков не может видеться с ребенком. По
словам актера, его встречам с отпрыском препятствует экс-возлюбленная. Иван не
скрывает злости на бывшую. Знаменитость отмечает, что имеет такие же права
на ребенка, как и его мать. Иван Жидков, судя по всему, уже дошел до точки, он даже пригрозил лишить мальчика алиментов.
Тем временем Лилия Соловьева отмечает, что общению сына с папой
не мешает. На время карантина она действительно ограничила встречи
Ивана и Степана, но это временная мера. Лилия подчеркнула, что вынуждена так
поступить: она и ее ребенок контактируют с пожилыми родственниками, для которых
знакомство с коронавирусом крайне опасно.
Соловьева добавила, что много раз пыталась разъяснить свою позицию
Жидкову, однако каких-либо результатов это не принесло. Актер весь апрель пытался
встретиться с наследником, ждать окончания режима самоизоляции он не хочет.
Прокомментировала Лилия Соловьева слова Ивана Жидкова об
алиментах. Девушка призналась, что артист исправно платил в течение последних
двух лет. Проблемы начались только на карантине. Соловьева считает, что Жидков
пытается манипулировать ею.
6 Апр 2020 в 9:53 PDT
Лилия добавила, что давно забыла Ивана и живет своей жизнью.
Между тем артист ее постоянно провоцирует. Недавно, например,, который Соловьева посчитала оскорбительным.
Девушка не исключает, что знаменитость сделала публикацию после употребления
алкоголя.
Напомним, у Ивана Жидкова двое детей. Дочь Машу знаменитости родила первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. Этот брак распался шесть лет назад. Первенцу артиста уже десять лет.