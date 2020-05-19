Актер кино и сериалов пожаловался на бывшую возлюбленную. Лилия Соловьева препятствует общению Ивана Жидкова с сыном.

Актер кино и сериалов пожаловался на бывшую возлюбленную.Лилия Соловьева препятствует общению Ивана Жидкова с сыном.Лилия и Иван были вместе около четырех лет. Официальновлюбленные отношения не оформляли. У пары есть общий сын Степан.В последнее время Жидков не может видеться с ребенком. Пословам актера, его встречам с отпрыском препятствует экс-возлюбленная. Иван нескрывает злости на бывшую. Знаменитость отмечает, что имеет такие же правана ребенка, как и его мать. Иван Жидков, судя по всему, уже дошел до точки, он даже пригрозил лишить мальчика алиментов.Тем временем Лилия Соловьева отмечает, что общению сына с папойне мешает. На время карантина она действительно ограничила встречиИвана и Степана, но это временная мера. Лилия подчеркнула, что вынуждена такпоступить: она и ее ребенок контактируют с пожилыми родственниками, для которыхзнакомство с коронавирусом крайне опасно.Соловьева добавила, что много раз пыталась разъяснить свою позициюЖидкову, однако каких-либо результатов это не принесло. Актер весь апрель пыталсявстретиться с наследником, ждать окончания режима самоизоляции он не хочет.Прокомментировала Лилия Соловьева слова Ивана Жидкова обалиментах. Девушка призналась, что артист исправно платил в течение последнихдвух лет. Проблемы начались только на карантине. Соловьева считает, что Жидковпытается манипулировать ею.6 Апр 2020 в 9:53 PDTЛилия добавила, что давно забыла Ивана и живет своей жизнью.Между тем артист ее постоянно провоцирует. Недавно, например,, который Соловьева посчитала оскорбительным.Девушка не исключает, что знаменитость сделала публикацию после употребленияалкоголя.Напомним, у Ивана Жидкова двое детей. Дочь Машу знаменитости родила первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. Этот брак распался шесть лет назад. Первенцу артиста уже десять лет.