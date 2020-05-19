Норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжит свои выступления за немецкую команду, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны мадридского Реала.

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит свои выступления за немецкую команду, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны мадридского "Реала".19-летний норвежец не перейдет в стан "сливочных" до лета 2022 года, сообщает As. Об этом боссы "Реала" договорились с агентом скандинавского игрока Мино Райолой. Действующий контракт Холанда с "Боруссией" действует до 2024 года, и не содержит пунктов, способных препятствовать его скорому уходу.Напомним, что ранее "Реал" заявлял о своих планах на приобретение как Эрлинга, так и еще одного юного таланта мирового футбола — Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен".Холанд выступает за "Боруссию" с минувшей зимы, куда он перебрался из австрийского "РБ Зальцбург". С первых же матчей он принялся поражать ворота соперника дортмундцев, а недавно забил первый гол Бундеслиги после паузы, вызванной пандемией, и помог команде разгромить соперника.