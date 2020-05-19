Всего несколько дней осталось до эфира финального выпуска седьмого сезона шоу Холостяк. Поклонники проекта строят предположения, какую из двух девушек выберет главный герой. Одна из участник резко пала в глазах фанатов.

Всего несколько дней осталось до эфира финального выпуска седьмого сезона шоу "Холостяк". Поклонники проекта строят предположения, какую из двух девушек выберет главный герой. Одна из участник резко пала в глазах фанатов.Перед тем, как выбрать девушек для финала, Антону Криворотову стоило бы обратить внимание на откровенные снимки Барбары Пино, которые теперь "гуляют" по интернету. Дело в том, что поклонники проекта заметили фотографии участницы проекта на сайте известного стриптиз-клуба в Москве.На снимках Барбара предстает в одном белье в компании других страстных девушек. Кадр красуется на главной странице сайта. В галерее также можно найти и другие подобные снимки участницы "Холостяка".Помимо тех, кто обвинил Пино в непотребстве, нашлись ее защитники. Они уверены, что Барбару просто пригласили принять участие в рекламной кампании. "Она модель, это съемка обычная", "Вот это поворот! Вот она какая", "Зато строит из себя мышку", "На фотосессию больше похоже", – написали пользователи Сети.Доводы защитников участницы "Холостяка" рушатся о еще одно замечание. Снимки Барбары также представлены в разделе "Девушки", где собраны фото других "сотрудниц" стриптиз-клуба.Напомним, Антон Криворотов Барбару Пино и Лизу Адаменко в качестве финалисток проекта "Холостяк". Выбор уже давно сделан, однако покажут выпуск лишь 24 мая.