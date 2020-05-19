В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли три члена экипажа. ЧП случилось вечером 19 мая в нескольких километрах от города Клин. Причиной ..

В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли три члена экипажа.ЧП случилось вечером 19 мая в нескольких километрах от города Клин. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Министерстве обороны.