Властям Израиля следует отказаться от идеи аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Такое заявление сделал накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Соответствующий документ опубликовали накануне в Брюсселе.

Властям Израиля следует отказаться от идеи аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Такое заявление сделал накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Соответствующий документ опубликовали накануне в Брюсселе.Дипломат отметил, что страны-участницы Евросоюза не признают изменение границ без обоюдного на то согласия между израильтянами и палестинцами. В документе подчеркивается, что подобное решение станет нарушением международного права, сообщает телеканал "Россия 24".