Впрочем, эти попытки безуспешны, так как перемещения заболевших отслеживаются, а все подобные пропуска аннулируются.

Впрочем, эти попытки безуспешны, так как перемещения заболевших отслеживаются, а все подобные пропуска аннулируются.Как сообщается на сайте мэрии Москвы, ежедневно около трех тысяч жителей столицы с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ пытаются оформить рабочие пропуска для поездок по городу, о чем рассказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. И отметил, что каждая подобная попытка пресекается, а все пропуска, оформленные заболевшими коронавирусом и ОРВИ или контактировавшими с ними, аннулируются.Наблюдаемых пациентов отслеживают с помощью геолокации. Например, это приложение "Социальный мониторинг" для смартфона, которым пользуются те, у кого подтвержденны COVID-19 или симптомы ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Такие граждане подписывают согласие согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток установить и начать использовать этот сервис.Приложение отслеживает местоположение пользователя и если оно не совпадает с нужным адресом, автоматика сразу отправляет сигнал в городские службы. Система также в случайном порядке запрашивает дополнительную идентификацию пользователя, который в этом случае должен в течение часа зайти в приложение. Подписал документы, но не поставил приложение, вышел из дома или вовремя не отреагировал на запрос идентификации - сигнал об этом также уходит в Главконтроль.Нарушившим режим изоляции грозят штраф в 4000 рублей и замена домашнего лечения на перемещение в медицинское учреждение.