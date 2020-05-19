Испанский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе Формула-1 Фернандо Алонсо не стал исключать варианта со своим возвращением в Королевские гонки. 38-летний испанец может начать следующий сезон в одной из команд Ф-1.

Испанский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо не стал исключать варианта со своим возвращением в "Королевские гонки". 38-летний испанец признался, что следующий сезон может начать в одной из команд "Ф-1"."Если говорить о своем психологическом и физическом состоянии, то я сейчас нахожусь на высшем уровне своей карьеры. Хочу принять новый вызов, и заняться чем-то важным для себя" — признается Алонсо порталу GP Blog."В 2020 году я не собирался особо напрягаться. В моих планах было только выступление в "500 милях Индианаполиса". Сейчас же из-за пандемии я планирую отдохнуть, перезарядить батарейки и переключиться в 2021 году на что-то важное: IndyCar, гонки на выносливость или "Формулу-1".Напомним, что ранее Алонсо сватали в ряд формулических команд: Ferrari, Renault, однако в итальянской команде достаточно быстро нашли замену покидающему команду Феттелю в виде Карлоса Сайнца, а вариант с "конюшней" из Франции оказался попросту неинтересен самому Алонсо.