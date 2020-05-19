Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вошла в список самых перспективных россиян по версии российской редакции журнала Forbes. Рейтинг был составлен для представителей России в возрасте до 30 лет.

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вошла в список самых перспективных россиян по версии российской редакции журнала Forbes. Рейтинг был составлен для представителей России в возрасте до 30 лет."В сезоне 2019/20 Косторная выиграла два этапа и с рекордом победила в Гран-при. Затем она также выиграла и чемпионат Европы, — описываются достижения Алены сайтом Forbes. — Эти четыре победы принесли ей 82 тысячи долларов призовых".Кроме Косторной, которой на данный момент 16 лет, победителями от спорта также стали 23-летний пловец Антон Чупков — двукратный чемпион мира, и 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов, известный под псевдонимом Boombl4.Примечательно, что за бортом рейтинга остались 22-летний футболист ЦСКА Федор Чалов, 24-летний теннисист Даниил Медведев, 28-летний хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, 29-летний боксер Дмитрий Бивол и другие.