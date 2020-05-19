Воронежский мультфильм номинировали на престижную итальянскую премию. Студии Wizart Animation представила второй полнометражный фильм Волки и овцы. Ход свиньей. Вручение премии состоится в начале декабря в Пескаре на фестивале Cartoons on the Bay.

Воронежский мультфильм номинировали на престижную итальянскую премию. Студии Wizart Animation представила второй полнометражный фильм "Волки и овцы. Ход свиньей". Вручение премии состоится в начале декабря в Пескаре на фестивале Cartoons on the Bay.Вторая часть франшизы "Волки и овцы" поборется за звание лучшего в номинации полнометражный анимационный фильм на фестивале в Италии. Мультфильм вышел в российский прокат два года назад. В тихом городке, где соседствуют волки и овцы, появляются неожиданные гости. Они оказываются смертельно опасны, и весь город встает на защиту своей территории.Как напоминает ГТРК "Воронеж", анимационный фильм "Волки и овцы. Ход свиньей" вместе со "Снежной королевой. Зазеркалье" боролись за престижную премию "Золотой единорог" в 2019 году. Однако награду получила "Снежная королева".Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин считает: "Номинация на итальянскую премию Pulcinella Awards.- ценное профессиональное признание. Это подтверждение качества и востребованности наших фильмов. Итальянские зрители уже смотрели нашу анимацию в новогодние каникулы на телеканале Rai Gulp, и мы надеемся, что знакомство со второй частью мультфильма доставит много позитива".