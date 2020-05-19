Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля. Сотрудники ведомства мониторят публикации в открытых источниках. Они обнаружили ряд популярных постов о том, что с якобы изобретенной вакциной будут вживлять электронные устройства, которые взаимодействуют с вышками сотовой связи

Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля. Сотрудники ведомства мониторят публикации в открытых источниках. Они обнаружили ряд популярных постов о том, что с якобы изобретенной вакциной будут вживлять электронные устройства, которые взаимодействуют с вышками сотовой связи.Российская генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям, сообщает телеканал "Россия 24"."В ходе мониторинга сети Интернет на различных ресурсах выявлен ряд видеозаписей. В одной из них сообщается, что "коронавирус является спецоперацией". Якобы "после вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводится чипирование", — процитировал публикации в Сети официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. – "А это, во-первых, тотальный контроль над человечеством, а во-вторых, поэтапное сокращение населения планеты. Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию".Выявлено другое видео, автор которого утверждает, что "коронавирус — спектакль, срежиссированный руководители мегакрупных международных компаний".Якобы после пандемии "в тело каждого будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками". Автор этого бредового "сообщения" считает, что "по плану все президенты, разного рода мэры и другие чиновники будут утилизированы". По его мнению, "в будущем система настолько хорошо будет управляться компьютерами, что такая масса людей просто лишняя".Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов подчеркнул, что эти фейки будут заблокированы Роскомнадзором. Также будут блокироваться доступ к этим материалам при переносе их на другие интернет-ресурсы.Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовные дела на авторов подобных фейков.