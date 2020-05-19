Певица Елена Ваенга редко делится подробностями личной жизни. Однако на сей раз известная певица сделала исключение.

Певица Елена Ваенга редко делится подробностями личной жизни. Однако на сей раз известная певица сделала исключение.Елена Ваенга считается одно из самых закрытых певиц в отечественном шоу-бизнесе. Артистка предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. При этом в творчестве певица отличается поразительной откровенностью. А еще каждый свой концерт Елена сопровождает долгими разговорами со зрителями, подчас затрагивая личные темы.Фанаты тщательно следят за жизнью Елены Ваенги, для них каждое откровение певицы на вес золота. Вот и на сей раз, когда певица обнародовала фотографию личного характера, поклонники не сдержали эмоций. Популярная исполнительница опубликовала снимок, на котором запечатлела семилетнего сына Ивана.Мальчик буквально сиял от счастья, держа в руках клетку с крошечной шиншиллой. "Он ждал ее год. Получил 5 по сольфеджио. Заслужил!" – коротко сообщила Елена Ваенга. Объявившая о пополнении в семействе артистка получила сотни восторженных комментариев, причем комплименты достались как малышке, так и Ивану. Фанаты порадовались за мальчика, похвалив его за успехи.Фото сына появляются в инстаграм-аккаунте Елены Ваенги нечасто, но зато неизменно привлекают пристальное внимание поклонников. Например, бурную реакцию подписчиков получил снимок Ивана, который певица подписала, сообщив о сдаче экзамена по фортепиано.Напомним, сына Ивана Елена Ваенга родила летом 2012 года. Причем певица, чтобы отвязаться от преследующих ее журналистов, сообщила сразу о нескольких роддомах, где намерена родить первенца. Таким образом .Елена Ваенга не сразу сообщила, кто является отцом ребенка. Лишь потом певица уточнила, что родила от музыканта Романа Садырбаева. Впоследствии влюбленные оформили отношения. Они поженились четыре года назад, причем, по словам Елены Ваенги, она согласилась сыграть свадьбу только ради своей 90-летней бабушки.