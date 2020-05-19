Audi открыла прием российских заказов на новое горячее кросс-купе SQ8, назвав цены и оснащение.

Audi открыла прием российских заказов на новое горячее кросс-купе SQ8, назвав цены и оснащение.Под капотом SQ8 - дизельный 4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями и отдачей в 422 л.с. и 900 Нм при 1000-3250 об/мин. Мотор сочетается с восьмиступенчатым автоматом и постоянным полным приводом quattro с межосевым дифференциалом Торсен. Audi SQ8 разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.В стандартную комплектацию Audi SQ8 также входят система выбора ездовых режимов Audi drive select и адаптивная спортивная пневмоподвеска. В списке опций - активные электромеханические стабилизаторы, задний межколесный дифференциал с векторным распределением тяги и задние поворотные колеса. На скорости до 60 км/час задние колеса поворачиваются в противоположном от поворота передних направлении, повышая маневренность. На более выосокй скорости задние колеса слегка поворачиваются в сторону поворота. Базовые колеса - 21 дюйм, за доплату есть диски на 22 дюйма.В салоне - спортивные сиденья (опция - сиденья S plus со встроенными подголовниками и валиками боковой поддержки, которые могут быть дополнительно оснащены функциями вентиляции и массажа), входящие в базовое оснащение вместе с навигацией, виртуальной приборной панелью. Трехместный задний диван двигаетсся в продольном направлении.В базовое оснащение также входят система рекуперации и бортовая электросеть на 48вольт, датчики давления в шинах, светодиодные фары, 2-зонный "климат", аудиосистема Bang & Olufsen, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод крышки багажника.В списке опций есть панорамная крыша, 4-зонный климат-контроль, ионизация и ароматизация воздуха, автодоводчик дверей, фоновое освещение салона, световая проекция колец Audi для боковых дверей, автопарковщик, камеры кругового обзора, ассистент сохранения полосы движения с функцией аварийной остановки, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей.Автомобили доступны для заказа по цене от 7 100 000 рублей. Прямой конкурент в лице дизельного 400-сильного BMW X6 M50d стоит от 7 030 000 рублей.