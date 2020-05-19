Жители Амурской области начали подавать заявления на инициированные президентом новые выплаты, предназначенные для поддержки семей с детьми в условиях пандемии. В общей сложности на них могут рассчитывать почти 160 тысяч юных жителей региона.

Жители Амурской области начали подавать заявления на инициированные президентом новые выплаты, предназначенные для поддержки семей с детьми в условиях пандемии. В общей сложности на них могут рассчитывать почти 160 тысяч юных жителей региона.Евгения Сутункова известна многим благовещенцам. Она не только мама пятерых детей, но и волонтер — помогает таким же семьям, где есть ребенок с инвалидностью. Поддержке от государства, конечно же, рада. Выплата в 10 тысяч рублей положена на ее двух младших дочерей, которым 12 и 14 лет."Лишнее не бывает, конечно. Это очень отлично, тем более с учетом того, что организму требуется дополнительное питание, дополнительные витамины, особенно сидя дома, и особенно для детей. Это фрукты, это овощи. Ну, у нас семья, так скажем, большая. На эти 20 [тысяч] за двух это и дополнительная рыба, мясо", — считает многодетная мама Евгения Сутункова.Выплата положена на детей, которые в период с 11 мая по 30 июня достигнут возраста от трех до 16 лет. При этом доход семьи значения не имеет — мера поддержки положена всем."На сегодняшний день на Едином портале государственных услуг реализован сервис по приему данного заявления, и все, кто имеет подтвержденную учетную запись на ЕПГУ, имеют возможность подать это заявление. Прием этих заявлений будет осуществляться до 1 октября, то есть, в принципе, все граждане успеют реализовать свое право", — напомнила начальник отдела организации назначений и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.Также можно обратиться по телефону горячей линии и записаться на прием в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Но лучше это все-таки сделать через портал Госуслуг, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом.Решила не рисковать лишний раз и многодетная мама Татьяна Костина — воспользовалась мобильным приложением. Младшему сыну Татьяны уже исполнилось три года, старшему – 13. Женщина в одиночку тянет пятерых детей. Предстоящим летом ей придется собирать в школу четверых: в первый класс пойдет Алиса."Каждый год мы собираемся в школу: пять тысяч уходит только на канцтовары. И форма. Ну, если вместе со спортивной формой, со всем — около 10 тысяч. Поэтому 10 тысяч можно потратить, хотя бы и пять тысяч добавить из своих", — считает многодетная мама Татьяна Костина.Татьяне также положена помощь на двоих младших, начиная с июня этого года. Речь идет о выплате на детей от трех до семи лет. Эта мера поддержки положена малообеспеченным семьям, а таких в области более 15 тысяч. Их среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума, примерная сумма в месяц на ребенка — 6 300 рублей. Выплата устанавливается сразу на год, то есть, если на первое января ребенку уже исполнилось три года, то его родители в июне получат всю сумму за пять месяцев.