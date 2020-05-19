Игра в жанре песочницы Minecraft, вышедшая более 11 лет назад, не теряет популярности: на этой неделе проект перешагнул отметку в 200 миллионов проданных копий

Игра в жанре "песочницы" Minecraft, вышедшая более 11 лет назад, не теряет популярности. По сообщению компании-владельца и издателя Microsoft, на этой неделе проект перешагнул отметку в 200 миллионов проданных копий, а его ежемесячная аудитория достигла 126 миллионов человек.Пандемия коронавирусной инфекции и переход на режим удаленки только подхлестнули рост, заметили в Microsoft. За последний месяц число активных игроков увеличилось на 25%, а количество многопользовательских сессий - на 40%, пишет The Verge.В 2016 году компания отчиталась о преодолении рубежа в 100 миллионов проданных копий Minecraft. В 2014-м игра разошлась тиражом в 50 миллионов копий на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и других платформах.Minecraft, в которой игроки могут возводить здания из блоков-кирпичиков в стиле Lego, исследовать огромные миры и воевать друг с другом, входит в число популярнейших видеоигр за всю историю. Студия Mojang выпустила альфа-версию проекта в 2009 году, а в 2014-м его купила Microsoft примерно за $2,5 миллиарда.