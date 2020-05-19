Институт комплексных стратегических исследований оценил последствия пандемии коронавируса и вводимых для борьбы с нею ограничений для бюджетов российских регионов. Эксперты ИКСИ полагают, что 40% из них недополучат 15-30% налоговых доходов.

Институт комплексных стратегических исследований оценил последствия пандемии коронавируса и вводимых для борьбы с нею ограничений для бюджетов российских регионов. Эксперты ИКСИ считают, что именно они столкнутся с наиболее серьезным снижением поступлений, так как более половины консолидированных бюджетов субъектов РФ связано с налогами на доходы участников местной экономики. По оценке экономистов, 40-ка процентам российских регионов пандемия и введенные для борьбы с ней ограничения, в итоге обойдутся в 15-30% налоговых поступлений.“В силу этого в апреле 2020 г., когда большинство компаний выплачивало НДФЛ с текущих зарплат сотрудников и налог на прибыль, полученную в марте (а малый бизнес – налог на доходы, полученные в первом квартале), региональные бюджеты уже ощутили сокращение поступлений. Официальные данные об исполнении бюджетов субъектов РФ за январь-апрель пока не опубликованы, однако в ряде регионов уже прозвучали заявления о падении доходов”, – отмечается в исследовании ИКСИ.Эксперты указывают на открытые данные правительства Москвы, согласно которым столичный бюджет в апреле этого года получил доходов на 40% меньше, чем годом ранее. При этом по оценке Moody’s, в целом по России в апреле 2020 г. поступления налога на прибыль сократились на 41%, а НДФЛ – на 14% по сравнению с апрелем 2019 г.Эксперты отмечают: апрельское падение – это только начало ниспадающей динамики: падение налога на прибыль и налогов на совокупный доход по итогам II квартала будет только нарастать. “Кроме того, все заметнее будет становиться и сокращение поступлений НДФЛ в связи с сокращением персонала и пересмотром зарплат в сторону понижения в ряде компаний. Определенное влияние на доходы бюджета окажут также и налоговые послабления в виде отсрочек по имущественным налогам и списания налогов за II квартал для малых и средних компаний из отраслей, наиболее пострадавших от предотвращения распространения эпидемии”, – говорится в исследовании. Заммэра Владимир Ефимов уже озвучил потенциальные потери по итогам 2020 года: казна столицы может недополучить около 21,4% планировавшихся расходов, что составит примерно 600 млрд рублей.Что касается российских регионов в целом, то, согласно прогнозу Moody’s сокращение собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) по итогам 2020 года составит, а суммарных доходов (включая трансферты), по оценкам Standard&Poor’s, – на 6-9%. “В условиях 2019 г. оба этих прогноза означали бы 800-1200 млрд. руб. выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Однако если сравнить это с оценками, формируемыми сейчас на уровне регионов России (Москва – 600 млрд. руб., или 21,4% доходов, Санкт-Петербург – более 100 млрд. руб., или около 15% доходов, Республика Башкортостан – 40-45 млрд. руб., или 20-24% доходов и т.д.), становится очевидно, что суммарные выпадающие доходы могут быть существенно выше этих общих оценок”, – резюмируют эксперты, добавляя, что в некоторых регионах ситуация может существенно отличаться от “средней температуры по стране”, в зависимости от того, на какие источники доходов опираются те или иные бюджеты.