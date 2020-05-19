Так называемый индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией Яндекс на основе использования ее приложений, показывает, что на улицах Москвы становится все больше людей.

Так называемый индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией "Яндекс" на основе использования ее приложений, показывает, что на улицах Москвы становится все больше людей.Так, если в 7:50 индекс составлял 3,4 (на улице есть люди), то к 9:00 он упал уже до значения 2,8 — это означает, что на улице много людей, и надо оставаться дома.Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Красногорске и Королеве (3,9), самое низкое — в Котельниках (3).Индекс самоизоляции стал рассчитываться после того, как были введены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире им заболели уже более 4,6 миллиона человек, свыше 311 тысяч человек скончались.В России число выявленных инфицированных на 18 марта составляет 290 678 человек, скончались 2722 пациента.