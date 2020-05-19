Ковровский инфекционный госпиталь для больных COVID-19, созданный на базе Центральной горбольницы, переполнен. В медучреждении, рассчитанном на 60 пациентов, сейчас лечатся 68. Об этом со ссылкой на мэра города Юрия Морозова передает ГТРК Владимир.

Ковровский инфекционный госпиталь для больных COVID-19, созданный на базе Центральной горбольницы, переполнен. В медучреждении, рассчитанном на 60 пациентов, сейчас лечатся 68. Об этом со ссылкой на мэра города Юрия Морозова передает ГТРК "Владимир".Между тем, как рассказал на пресс-конференции глава города, по сравнению с другими районами края в городе относительно небольшое количество заболевших. В целом в Ковровском районе официально зарегистрировано 166 случаев COVID-19.Что касается медицинских учреждений для пациентов с коронавирусной инфекцией, на подходе — сдача нового инфекционного корпуса, который откроется в 1-й городской больнице. Два этажа уже готовы. Как передает портал "Ковров сегодня", объект должен быть сдан к 25 мая.За минувшие сутки еще 83 случая коронавирусной инфекции подтверждены лабораторно, из них 13 — во Владимире. Всего во Владимирской области зарегистрировано 1920 случаев COVID-19.