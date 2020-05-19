Причина отзыва довольно необычна: у грузовичка может самопроизвольно сработать на ходу ручной тормоз. А тут и до аварии недалеко.

Причина отзыва довольно необычна: у грузовичка может самопроизвольно сработать на ходу ручной тормоз. А тут и до аварии недалеко.Росстандарт сообщил о согласовании с АО "Исузу Рус" добровольного отзыва подлежит 81 пикапа Isuzu D-Max, проданных в России с 2019 по 2020 годы.Причина - в несоответствии внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины. И в результате ее разрушения возможно самопроизвольное срабатывание ручного тормоза из-за смещения заднего моста.На отзывных машинах бесплатно заменят задние правые и левые рессоры в сборе.Дилеры марки сами свяжутся с владельцами отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно и самому, сверив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке "Документы").