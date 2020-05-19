В этом году июнь может быть теплее, чем обычно, рассказала Российской газете заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В этом году июнь может быть теплее, чем обычно, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В Москве и области ночная температура может достигать +10-15 градусов, а днем + 20-25. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов.По словам Паршиной, такая же ситуация ждет Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.Она напомнила, что обычно в начале месяца в Москве и Подмосковье среднесуточная температура составляет +15,6 градуса, а к концу месяца воздух прогревается еще на пару градусов.В Смоленской, Псковской, Брянской областях, в Амурской области, Хабаровском крае и на Камчатке погода ожидается в пределах климатической нормы.Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Западной Сибири, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.Уточненный прогноз на июнь выйдет в последних числах мая, отметили в Гидрометцентре.