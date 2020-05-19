Иностранные специалисты осуждают Этери Тутберидзе за ее методы работы с подопечными. Татьяна Тарасова решила прокомментировать поведение критиков.

Иностранные специалисты осуждают Этери Тутберидзе за ее методы работы с подопечными. Татьяна Тарасова решила прокомментировать поведение критиков.Недавно 15-летняя фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от своего наставника Этери Тутберидзе. Спортсменка предпочла, чтобы в новом сезоне ее тренером был Евгений Плющенко. Такой поворот событий в очередной раз лишь дает повод общественности сомневаться в методах работы Тутберидзе с подопечными.Татьяна Тарасова не стала молчать. Она защитила Этери Тутберидзе, ведь считает ее профессионалом. Тренер не понимает, с какой целью иностранцы, которые понятия не имеют о фигурном катании, дают какие-либо оценки ее коллеге. Тарасова также задалась вопросом, почему Германия или Финляндия не славятся достижениями в данном виде спорта, пишет ."Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается", – дерзко высказалась Татьяна Анатольевна.13 Фев 2019 в 5:04 PSTТарасова посоветовала Тутберидзе не обращать внимания на подобные высказывания и идти дальше.Также Татьяна Анатольевна высказалась по поводу тренерства Евгения Плющенко. Она не считает, что фигурист рано стал наставником для других, поскольку сама обзавелась подопечными в 19 лет.