Опустевшие из-за долгого карантина курорты Испании привлекли внимание акул. Морские обитатели подплывают все ближе к берегам Пиренейского полуострова. И, видимо, наслаждаться такой свободой животные будут еще долго - открывать для туризма крупнейшие пляжи страны власти не будут. Еще как минимум месяц. А в соседней Франции, напротив, послаблений все больше.

Опустевшие из-за долгого карантина курорты Испании привлекли внимание акул. Морские обитатели подплывают все ближе к берегам Пиренейского полуострова. И, видимо, наслаждаться такой свободой животные будут еще долго — открывать для туризма крупнейшие пляжи страны власти не будут. Еще как минимум месяц. А в соседней Франции, напротив, послаблений все больше. Как и в Италии, где в столице уже работать все торговые точки.Это не шутка и даже не съёмки фильма "Челюсти". У побережья пляжа Малома, что недалеко от Гранады, замечена 8-метровая акула. За 2 месяца изоляции пляжи стали пустынными, навигации в море почти нет. А значит, нет и шума, который раньше акул пугал. И не очень шумно будет ещё достаточно долго. Возобновлять массовый иностранный туризм Испания не планирует, как минимум месяц.Соблюдения мер безопасности требует не только туризм, но и объекты, куда туристы почти не приходили. В Мадриде все еще нулевая фаза послаблений. При этом заработали салоны красоты, но по предварительной записи.Казалось бы, обыденные вещи до эпидемии, теперь для многих испанцев — настоящее счастье. Прогулка по улице, кофе в кафе — только на террасе. И даже обычный поход в салон красоты — как праздник.В регионах, где заработали торговые точки площадью до 400 квадратных метров, появляются первые покупатели в магазинах. Чтобы быть в этих рамках Минздрава многие просто закрывают часть площадей. Желающих и так немного.Несмотря на большую смертность чем в Испании, ситуация в Италии для бизнеса даже проще. Здесь заработали уже все коммерческие объекты. Правда, без туристов особого дохода нет. Эмоции работников индустрии понятны даже без перевода. "Dramático! Вы сами можете увидеть. Никого нет. Туризм мёртв", — восклицает Томасо Моретто, управляющий ресторана.Но не у всех такие панические настроения. Италия планирует раньше всех для соседей по Европе открыть двери. Сезон ещё до конца не упущен.Вернуться скорее к нормальной жизни. Об этом верующие просят в храме. Они тоже открылись. Правда и здесь все другое. На входе теперь проверяют температуру и соблюдают дистанцию даже за молитвой.Грядущее лето в Европе пройдёт под флагом внутреннего туризма. На это ставку делает и Франция. Пляжи здесь постепенно открываются. Правда, погода ещё не для купания. Но местные жители уже занимаются сёрфингом или просто гуляют вдоль побережья. Французы провели в жёстком карантине два месяца и о море могли только мечтать.Испания на Италию и Францию смотрит с осторожностью. Послабления вводит постепенно и не в каждом регионе они одинаковы и в одно время. И даже на статистику о погибших, а цифры уменьшились, как минимум в 10 раз с начала эпидемии — врачи смотрят с опаской. Ведь если новая вспышка случится в крупных городах — Мадриде и Барселоне — нового коллапса во всей стране не избежать. Поэтому столица и центр Каталонии все еще будут ограничены даже в передвижениях внутри провинций.Услышат ли призывы Минздрава жители крупных городов страны, все еще непонятно. Только подведение статистики в конце недели позволит сделать первые выводы. Но, как говорят эпидемиологи, если общество не изменит своего поведения, то в изоляции и ограничения придётся посидеть еще как минимум неделю.