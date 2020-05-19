Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет акцентировать внимание на антикитайской истерии в интересах собственной предвыборной кампании.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет акцентировать внимание на антикитайской истерии в интересах собственной предвыборной кампании. Об этом заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По его словам, Трамп будет всячески педалировать конфронтацию с Китаем. "Без торговых санкций не обойдется", — отметил он.Коэн считает, что китайцы тоже не все "замечательные ангелочки". "Я читал публикации двух китайских генералов. Они говорят, что с американцами нужно бороться всеми имеющимися средствами, в том числе экономически, пропагандистскими, информационными и конвенциональными", — сказал эксперт.По мнению колумниста, острая фаза противостояния США с Китаем будет продолжаться вплоть до выборов американского президента как риторическая часть предвыборной кампании.На фоне пандемии и экономического кризиса в США нарастает "серьезный конфликт" между экс-президентом страны Бараком Обамой и действующим Дональдом Трампом."Трамп стал выдвигать претензии Обаме. Экс-глава США ответил, что администрация президента страны показала свою несостоятельность, настолько неспособна справиться с коронавирусом", — пояснил Коэн.Колумнист считает то, что произошло с действующим президентом США — это еще хуже, чем Уотергейт. "Это проводит глубочайший разлом в американском теле", — подчеркнул он.По словам Коэна, такой риторики, которая сейчас идет против Трампа, он не встречал со времен импичмента экс-президента США Ричарда Никсона. Кроме этого, происходящее в штате Мичиган, когда противники демократической партии захватывают с оружием в руках местное законодательство, также является беспрецедентным.