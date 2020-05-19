Коронавирус выдыхается: темпы распространения болезни снизились в большинстве стран мира. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Коронавирус выдыхается: темпы распространения болезни снизились в большинстве стран мира. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 4 757 232
Умерли – 315 822
Выздоровели – 1 786 259
Коронавирусом в мире заразились более 4,7 миллиона человек, гласят актуальные данные Университета Джона Хопкинса. На США приходятся более 1,5 миллиона заболевших COVID-19.
Власти Китая не нашли подтверждения, что коронавирус начал распростраться из Уханьского института вирусологии, сообщил ведущий советник правительства КНР по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань. У сотрудников лаборатории не было возможностей для искусственного создания COVID-19, заявил он. Вместе с тем Наньшань признал, что на начальном этапе эпидемии власти Уханя скрывали реальное число зараженных.
Европа продолжает ослаблять ограничительные меры. Так, на большей части Испании действует первый этап отмены карантина: разрешено собираться группами не более 10 человек, заработали кинотеатры, театры и музеи, но с ограничениями.
Коронавирус в России
Заболели – 290 678
Умерли – 2 722
Выздоровели – 70 209
За последние сутки выявлено 8 926 случаев коронавируса в России. Пока в целом по стране ситуация с эпидемией стабилизируется, в Дагестане пока не удается взять распространение COVID-19 под контроль. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, процент положительных тестов на вирус в три раза выше, чем в среднем по России.
Причинами большого числа смертей в Дагестане стали попытки самолечения и позднее обращение к врачам, заявил президент Владимир Путин. Глава государства поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с коронавирусом в республике.
Коронавирус в Москве
Заболели – 146 151
Умерли – 1 580
Выздоровели – 28 913
В Москве за последние сутки выявили 3238 случаев коронавируса. В мэрии столицы сообщили о приостановке финансирования проектов по городскому благоустройству. Часть средств, предназначенных для проведения работ, пойдут на перепрофилирование больниц под прием пациентов с COVID-19.
Сколько заболевших коронавирусом
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
146 151
1 580
28 930
Россия
290 678
2 722
70 209
США
1 530 225
90 263
339 232
Весь мир
4 757 232
315 822
1 786 259
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