Коронавирус выдыхается: темпы распространения болезни снизились в большинстве стран мира. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирус выдыхается: темпы распространения болезни снизились в большинстве стран мира. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 757 232Умерли – 315 822Выздоровели – 1 786 259Коронавирусом в мире заразились более 4,7 миллиона человек, гласят актуальные данные Университета Джона Хопкинса. На США приходятся более 1,5 миллиона заболевших COVID-19.Власти Китая не нашли подтверждения, что коронавирус начал распростраться из Уханьского института вирусологии, сообщил ведущий советник правительства КНР по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань. У сотрудников лаборатории не было возможностей для искусственного создания COVID-19, заявил он. Вместе с тем Наньшань признал, что на начальном этапе эпидемии власти Уханя скрывали реальное число зараженных.Европа продолжает ослаблять ограничительные меры. Так, на большей части Испании действует первый этап отмены карантина: разрешено собираться группами не более 10 человек, заработали кинотеатры, театры и музеи, но с ограничениями.Коронавирус в РоссииЗаболели – 290 678Умерли – 2 722Выздоровели – 70 209За последние сутки выявлено 8 926 случаев коронавируса в России. Пока в целом по стране ситуация с эпидемией стабилизируется, в Дагестане пока не удается взять распространение COVID-19 под контроль. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, процент положительных тестов на вирус в три раза выше, чем в среднем по России.Причинами большого числа смертей в Дагестане стали попытки самолечения и позднее обращение к врачам, заявил президент Владимир Путин. Глава государства поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с коронавирусом в республике.Коронавирус в МосквеЗаболели – 146 151Умерли – 1 580Выздоровели – 28 913В Москве за последние сутки выявили 3238 случаев коронавируса. В мэрии столицы сообщили о приостановке финансирования проектов по городскому благоустройству. Часть средств, предназначенных для проведения работ, пойдут на перепрофилирование больниц под прием пациентов с COVID-19.Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква146 1511 58028 930Россия290 6782 72270 209США1 530 22590 263339 232Весь мир4 757 232315 8221 786 259Коронавирус сегодня | | || | | | |