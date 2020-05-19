Молодой человек проник в подвальное помещение дома, откуда похитил чужое имущество.

8 мая 2020 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» обратился местный житель с заявлением о краже имущества. Неизвестный проник в сарай, расположенный в подвале многоэтажного дома на проспекте Ленина, откуда похитил велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотрели записи с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления. Камеры зафиксировали передвижение мужчины на похищенном велосипеде. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек признался, что похищенное имущество он сдал в ломбард города Вязники. Впоследствии из ломбарда транспортное средство было выкуплено мужчиной, личность которого в настоящее время устанавливается.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.