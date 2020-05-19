Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит осуществлять программы покупки облигаций, несмотря на то что высший суд Германии поставил под сомнение законность одной из них, пишет Bloomberg.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит осуществлять программы покупки облигаций, несмотря на то что высший суд Германии поставил под сомнение законность одной из них, пишет Bloomberg."Я нисколько не беспокоюсь ни о программе, связанной с пандемией, ни о предыдущей программе, в рамках которой Евросистема покупала облигации с 2015 года, — сказала Лагард в интервью нескольким европейским газетам. — Мы остаемся непоколебимыми в достижении нашей цели ценовой стабильности".Ранее в этом месяце Федеральный конституционный суд ФРГ постановил, что запущенная в 2015 году программа выкупа облигаций ЕЦБ может быть не пропорциональна риску побочных эффектов. Суд дал ЕЦБ три месяца, чтобы доказать, что он действовал "соразмерно" своим целям. В противном случае Бундесбанк прекратит участие в этой программе."Все национальные центральные банки должны в полной мере участвовать в определении и реализации денежно-кредитной политики в еврозоне, — сказала председатель ЕЦБ. — Каждый национальный центральный банк в еврозоне независим и не может принимать указания от правительств".В марте ЕЦБ объявил о запуске новой чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) на сумму 750 миллиардов евро.По итогам апрельского заседания центробанк воздержался от серьезных изменений параметров своей денежно-кредитной политики. Однако большинство экономистов ожидают, что программа PEPP будет расширена, возможно, уже в июне.