Медицинские эксперты больницы Жуйцзинь в Шанхае провели исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Известно, что его в качестве лекарства от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.
Медицинские эксперты больницы "Жуйцзинь" в Шанхае провели исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Известно, что его в качестве лекарства от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.
В ходе комплексного исследования влияния гидроксихлорохина на организм врачи наблюдали за 150 пациентами из 16 больниц. Всех их разделили на две группы, одну из которых лечили стандартными методами, а второй добавили в список принимаемых веществ противомалярийный препарат.
Существенной разницы между двумя группами специалисты не обнаружили. При этом, как рассказали эксперты, гидроксихлорохин хоть и не помогает пациентам с легкой и средней формой коронавируса, способен спровоцировать у человека осложнения.
Речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем. Однако некоторые пациенты, принимавшие это лекарство от коронавируса, стали жаловаться на диарею.
Напомним, противомалярийный препарат в качестве лекарства от коронавируса принимает и президент США Дональд Трамп. В целом, американские врачи рассказывают, что прописывают заболевшим гидроксихлорохин вкупе с другими препаратами.
Шанхайские медики отмечают, что пока не было опубликовано ни одной научной статьи, в которой бы раскрывалась эффективность этого вещества в качестве лекарства от коронавируса. Сам Дональд Трамп, тем временем заявляет, что ежедневно принимает по таблетке этого препарата.
15 Апр 2020 в 9:10 PDT