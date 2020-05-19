Медицинские эксперты больницы Жуйцзинь в Шанхае провели исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Известно, что его в качестве лекарства от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.

Медицинские эксперты больницы "Жуйцзинь" в Шанхае провели исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Известно, что его в качестве лекарства от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.В ходе комплексного исследования влияния гидроксихлорохина на организм врачи наблюдали за 150 пациентами из 16 больниц. Всех их разделили на две группы, одну из которых лечили стандартными методами, а второй добавили в список принимаемых веществ противомалярийный препарат.Существенной разницы между двумя группами специалисты не обнаружили. При этом, как рассказали эксперты, гидроксихлорохин хоть и не помогает пациентам с легкой и средней формой коронавируса, способен спровоцировать у человека осложнения.Речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем. Однако некоторые пациенты, принимавшие это лекарство от коронавируса, стали жаловаться на диарею.Напомним, противомалярийный препарат в качестве лекарства от коронавируса принимает и президент США Дональд Трамп. В целом, американские врачи рассказывают, что прописывают заболевшим гидроксихлорохин вкупе с другими препаратами.Шанхайские медики отмечают, что пока не было опубликовано ни одной научной статьи, в которой бы раскрывалась эффективность этого вещества в качестве лекарства от коронавируса. Сам Дональд Трамп, тем временем заявляет, что ежедневно принимает по таблетке этого препарата.15 Апр 2020 в 9:10 PDT