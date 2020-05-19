Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции. Накануне сообщалось, что штраф аннулирован, но вечером она получила второй.
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
В своем "Фейсбуке" женщина написала, что "уже запуталась".
"Оказывается, не один один штраф, а два. Как пояснил руководитель Главмониторинга, что 2 постановления, 2 штрафа", — сообщила Ирина и добавила: "Неужели за каждый штраф надо поднимать всю общественность!"
Ранее сообщалось, что первый штраф был аннулирован, проверку пообещали провести московская прокуратура и Главконтроль.
Однако поздно вечером 18 мая лежачей москвичке пришел второй штраф. Как ранее пояснила Ирина, она вызвала врача, потому что у нее были признаки ОРВИ.
Затем она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но ее телефон не позволял это сделать, а медики гаджет ей не предоставили.
Когда эта история попала в СМИ, штраф Ирине быстро аннулировали.
Однако вскоре оказалось, что пришел второй штраф.
При этом начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков пояснил, почему штрафы были выписаны дважды.
"У нее было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они еще два назад, то эти информационные сообщения только вчера до нее дошли", — сказал РИА Новости Данчиков.
По его словам, оба штрафа уже аннулированы.