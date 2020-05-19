Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции. Накануне сообщалось, что штраф аннулирован, но вечером она получила второй.

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.В своем "Фейсбуке" женщина написала, что "уже запуталась"."Оказывается, не один один штраф, а два. Как пояснил руководитель Главмониторинга, что 2 постановления, 2 штрафа", — сообщила Ирина и добавила: "Неужели за каждый штраф надо поднимать всю общественность!"Ранее сообщалось, что первый штраф был аннулирован, проверку пообещали провести московская прокуратура и Главконтроль.Однако поздно вечером 18 мая лежачей москвичке пришел второй штраф. Как ранее пояснила Ирина, она вызвала врача, потому что у нее были признаки ОРВИ.Затем она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но ее телефон не позволял это сделать, а медики гаджет ей не предоставили.Когда эта история попала в СМИ, штраф Ирине быстро аннулировали.Однако вскоре оказалось, что пришел второй штраф.При этом начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков пояснил, почему штрафы были выписаны дважды."У нее было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они еще два назад, то эти информационные сообщения только вчера до нее дошли", — сказал РИА Новости Данчиков.По его словам, оба штрафа уже аннулированы.