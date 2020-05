Лидер чемпионата Англии по футболу Ливерпуль объявил о возвращении к тренировочному процессу впервые после пандемической паузы. Во вторник, 19 мая штаб и футболисты команды собрались на клубной базе.

Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" объявил о возвращении к тренировочному процессу впервые после пандемической паузы. Во вторник, 19 мая штаб и футболисты команды собрались на клубной базе.Мерсисайдцы стали первой командой английской премьер-лиги, приступившей к групповым тренировочным занятиям, сообщает Mail Online Sport. Вторничная командная тренировка станет первой для подопечных Юргена Клоппа за последние два месяца.BREAKING: Liverpool re-start their title march as players return to training for the first time in over TWO MONTHS https://t.co/cfrT3Vo21l— MailOnline Sport (@MailSport) May 19, 2020Накануне было объявлено, что клубы договорились с английской премьер-лигой о том, что могут возобновить тренировочный процесс с 19 мая. Ожидается, что само соревнование может возобновиться 12 июня при пустых трибунах.Напомним, что АПЛ взяла паузу после матчей 29 тура. За девять туров до завершения турнира "красные" идут на первом месте, набрав 82 очка. Это на 25 больше, чем у идущего вторым "Манчестер Сити".