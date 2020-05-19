Житель Новосибирской области в несколько раз превысил допустимую скорость на улицах Искитима и в итоге вылетел с дороги и насмерть сбил пешехода. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Житель Новосибирской области в несколько раз превысил допустимую скорость на улицах Искитима и в итоге вылетел с дороги и насмерть сбил пешехода. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.Авария произошла около полуночи 18 мая на проспекте Юбилейный. На кадрах толком не видно самой Toyota Camry — настолько высока была ее скорость. Легковушка выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево, а затем снесла мужчину. Последний от полученных травм скончался на месте.Сам 27-летний водитель остается в больнице в тяжелом состоянии.