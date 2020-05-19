Во время самоизоляции многие люди, лишившись возможности посещать музеи и экскурсии, могут посещать виртуальные экскурсии по самым интересным местам и музеям. Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос пользователей социальных сетей о том, какие виртуальные экскурсии они считают самыми интересными.

Во время самоизоляции многие люди, лишившись возможности посещать музеи и экскурсии, могут посещать виртуальные экскурсии по самым интересным местам и музеям.Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели опрос пользователей социальных сетей о том, какие виртуальные экскурсии они считают самыми интересными.Ниже мы расскажем о лучших виртуальных экскурсиях по интересным местам России.1. Виртуальный Петергоф, Ленинградская областьЗа экскурсию по виртуальному Петергофу проголосовали 38,1% опрошенных пользователей. Петергоф основан в 1710 году как императорская загородная резиденция, статус города — с 1762 года. В городе находится памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII—XIX веков музей-заповедник "Петергоф".2. Видеоэкскурсии по Воронцовскому и Массандровскому дворцам, Крым23,81% опрошенных проголосовали за эти экскурсии. Воронцовский дворец расположен в городе Алупка у подножия горы Ай-Петри. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. Территория дворца и прилегающего парка часто используется при съемках фильмов.Массандровский дворец императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Во дворце находятся уникальные предметы быта. Например, камин из цельного куска коричневого мрамора, люстры ручной работы. Также сохранилась встроенная мебель из красного дерева и зеркала изначального интерьера.3. Виртуальные выставки Третьяковской галереи, Москва14,29% опрошенных назвали виртуальные выставки Третьяковской галереи самыми интересными и увлекательными.Третьяковская галерея — московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. Экспозиция насчитывает более 180 тысяч предметов и включает в себя предметы живописи, скульптуры и изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX века. Музей расположен в здании, построенном в 1906 году, — объекте культурного наследия народов России федерального значения и охраняется государством.4. Панорамы острова Кижи, Карелия9,52% опрошенных назвали панорамы острова Кижи лучшей виртуальной экскурсией. Государственный историко-архитектурный музей "Кижи" расположен на острове Кижи Онежского озера. Он состоит из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в России.5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия, Анапа9,52% опрошенных назвали виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия лучшей виртуальной экскурсией. Уникальной особенностью музея является представленная для обозрения часть раскопа античного города Горгиппии, находившегося в IV веке до н. э.-III веке н. э. на месте современного города Анапа. Общая площадь раскопок около 2 гектаров, видны подвалы и фундаменты жилых домов и винодельни, колодцы, мощеные улицы, фрагмент крепостной стены.6. Онлайн-кинотеатр в Ельцин-центре, Екатеринбург4,76% опрошенных назвали онлайн-кинотеатр в Ельцин-центре Екатеринбурга лучшей виртуальной экскурсией. Ельцин-центр организовал онлайн-показы документальных фильмов.