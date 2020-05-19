Смягчение режима самоизоляции принесло российским магазинам долгожданное оживление покупательской активности: их оборот за неделю с 11 по 17 мая уже вырос на 10%.

Смягчение режима самоизоляции принесло российским магазинам долгожданное оживление покупательской активности. Как сообщает РБК со ссылкой на данные оператора онлайн-касс "Эвотор", на прошлой неделе оборот торговых точек малого и среднего бизнеса вырос на 10%.Кроме того, более чем на 6%увеличилась и доля работающих в стране предприятий МСП. Сейчас она составляет 57,5% от показателей начала марта. Лидерами такой позитивной для бизнеса динамики стали Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Кировская область.Между тем, в Москве никаких послаблений противовирусных мер пока не было, однако и в столице наблюдается рост отдельных показателей. Так, количество действующих точек увеличилось на 4,1% до 30,5% от докризисного уровня, а торговый оборот достиг 30,4% от уровня начала марта.Что касается показателей по регионам, в которых ограничения уже начали действовать, то наибольший рост оборотов эксперты отмечают в стоматологических клиниках – на 13,3%, салонах красоты – на 7,7%, химчистках – на 20,1%, домах быта – на 15%. Магазины косметики нарастили оборот на 12,7%, одежды – на 12,2%, обуви – на 10,3%, а ювелирные – на 8,8%. Однако главные передовики – магазины стройматериалов, выручка которых оказалась на 25% выше показателей начала марта, а также те, кто торгует снаряжением для активных видов отдыха: их оборот увеличился на 13,5%. Кроме того, перешагнуть через мартовский порог смогли магазины освещения, инструментов, товаров для животных и автотоваров.