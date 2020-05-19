Бывший чемпион двух весовых категорий Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выразил готовность в повторном бое по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера-младшего.

Бывший чемпион двух весовых категорий Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выразил готовность в повторном бое по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера-младшего.Напомним, что первый боксерский поединок Макгрегора против непобедимого боксера из США состоялся в 2017 года. Тогда Мэйвезер одержал победу в десятом раунде в результате технического нокаута ирландца."Если оглянуться назад, то тот бой был прекрасен, — вспоминает Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. — Первые раунды забрал я. Даже в последующих раундах, когда мои ноги ослабли, я обгонял его. Я вдохновлен на вторую часть! Ведь я получил кредит доверия от многих известных имен из мира бокса, за что признателен. Особенно Майку Тайсону".Напомним, что предыдущим боем Макгрегора был поединок по смешанным правилам — в январе 31-летний ирландец за 40 секунд добился победы над американцем Дональдом Серроне. Всего в активе Макгрегора 26 боев в ММА, из которых 22 завершились его победой, оставшиеся четыре — поражением.