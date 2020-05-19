Одному из самых маленьких российских пациентов с коронавирусом всего несколько недель отроду. Академик РАН, основатель сети медицинских клиник Мать и дитя Марк Курцер рассказал об этом корреспонденту телеканала Россия 24 Наиле Аскер-заде.

Одному из самых маленьких российских пациентов с коронавирусом всего несколько недель отроду. Академик РАН, основатель сети медицинских клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал об этом корреспонденту телеканала "Россия 24" Наиле Аскер-заде.По его словам, беременные болеют COVID-19, но не так тяжело, как например пациенты из группы риска — люди старше 65-ти лет. Тем не менее, вполне может возникнуть вопрос о прерывании беременности — по жизненным показаниям. Если речь идет о том, что пациентка может погибнуть.