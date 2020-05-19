Сегодняшний ландшафт Красной планеты могли сформировать масштабные извержения грязевых вулканов.

Сегодняшний ландшафт Красной планеты могли сформировать масштабные извержения грязевых вулканов. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.На поверхности Марса есть формы рельефа, похожие на русла, промытые колоссальными потоками воды. Они имеют сотни километров в длину и иногда десятки — в ширину.Рельеф в таких районах часто имеет форму застывших потоков грязи или лавы, извергавшейся из одной точки. На Красной планете десятки тысяч подобных потоков.Напрашивается гипотеза, что огромные русла действительно созданы масштабными наводнениями. Вода при этом просачивалась в грунт. И там, где она встречалась с очагами подземного тепла, возникали грязевые вулканы (этот род вулканов хорошо известен на Земле).Застывший поток из грязевого вулкана в Азербайджане.Фото Petr Broz/Czech Academy of Sciences.Но так ли это? Учёные не знают наверняка."На изображениях Марса, снятых космическими аппаратами, мы видим много объектов, похожих на потоки. Но они ещё не посещались ни одним из роверов, движущихся по поверхности [планеты], и существует некоторая неопределённость относительно того, являются ли они потоками лавы или грязи", — говорит соавтор статьи Лайонел Уилсон (Lionel Wilson) из Ланкастерского университета.До сих пор немалая доля этой неопределённости была связана с тем, что планетологи вообще не знали, как течёт грязь в марсианских условиях. Этот пробел и стремились закрыть авторы нового исследования.Образец замерзшей грязи, образовавшейся в условиях, имитирующих марсианские.Фото Broz et al./Nature Geoscience (2020).Это был именно тот случай, когда поливать нечто грязью не только не предосудительно, но и необходимо. Правда, делалось это не просто так, а в специальной камере, где царили марсианская температура (-20 градусов по Цельсию) и атмосферное давление (около 1% от земного).Из-за столь низкого давления вода, несмотря на крепкий мороз, вскипала. Испаряясь, она охлаждалась ещё больше, и в итоге грязь быстро замерзала.Но из "жерла" напирали новые порции вязкой массы и разрывали ледяную корку. Растекаясь по ней, грязь образовывала волнистые поверхности, похожие на пахоэхо — застывшие потоки, характерные для Гавайев и Исландии. И они весьма напоминали формы рельефа, снятые марсианскими орбитальными зондами.Авторы заключают, что гипотеза о грязевых вулканах на Марсе получила веское подтверждение. Впрочем, условия Красной планеты воспроизводились не совсем точно, ведь гравитация там в 2,6 раза слабее земной, и это должно влиять на течение жидкости.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о природе "ручьёв" на Марсе, и о том, что подвижность песков Красной планеты может быть связана с кипящей водой.