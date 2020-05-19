Мэра сахалинской Охи Сергея Гусева заподозрили в браконьерстве. Сам он обвинения отрицает, хотя и признает, что перебрал с убитыми селезнями. Досмотр лодки градоначальника, которого уже штрафовали за нарушение правил охоты, сняли на видео.

Мэра сахалинской Охи Сергея Гусева заподозрили в браконьерстве. Сам он обвинения отрицает, хотя и признает, что перебрал с убитыми селезнями. Досмотр лодки градоначальника, которого уже штрафовали за нарушение правил охоты, сняли на видео.Эти кадры были сделаны 17 мая на реке Кобзак на севере острова. Инспекторы обнаружили в лодке два мешка и пластиковую емкость с убитыми селезнями и утками, притом что отстрел последних запрещен в сезон охоты."На вечерке настреляли, не видно было", — признался Гусев.Позже он заявил журналистам Sakh.com, что не нарушал правил охоты, поскольку бил исключительно селезней, а утки принадлежат человеку, за которым он заехал. Спустя некоторое время Гусев написал, что все же "был перестрел — 4 утки селезня".В 2017 году Гусева на год лишили права охоты за раннее начало промысла, но сам он утверждал, что был в гостях и ни в кого не стрелял.