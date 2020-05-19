На прошлой неделе Sony объявила о создании сенсора изображения, дополнительно оснащенного процессором и памятью, которые позволяют загружать и запускать нейросетевые алгоритмы (искусственный интеллект) прямо на датчике. Теперь стало известно, откуда возьмется программное обеспечение и сервисы для работы сенсора — это решение Microsoft Azure AI.

На прошлой неделе Sony объявила о создании сенсора изображения, дополнительно оснащенного процессором и памятью, которые позволяют загружать и запускать нейросетевые алгоритмы ("искусственный интеллект") прямо на датчике. Теперь стало известно, откуда возьмется программное обеспечение и сервисы для работы сенсора - это решение Microsoft Azure AI.Система позволит корпоративным клиентам Sony и Microsoft осуществлять обработку данных с камер с "интеллектуальным" сенсором IMX 500 прямо на самом устройстве, без необходимости пересылать весь видеопоток на сервер для обработки, пообещали в компаниях. Sony разработает приложение для управления смарт-камерами на основе Azure IoT and Cognitive Services, которое дополнит сенсор IMX500, расширив возможности систем видеоаналитики."Видеоаналитика и смарт-камеры помогут добиться лучшего понимания ситуации и результатов в широком спектре бизнес-сценариев", - считает вице-президент Microsoft Такеши Нумото.Один из вариантов использования таких систем - установка в супермаркетах, где смарт-камеры будут сигнализировать о необходимости добавить товары на пустеющую полку или о том, что очереди растут и пора открыть еще одну кассу. А на производстве такие системы смогу, например, выявлять опасные ситуации, предотвращая травмы у сотрудников.Сейчас для этих целей применяются обычные камеры, отправляющие видеопотоки на сервер, который анализирует поступающие данные. Решение от Sony и Microsoft с программируемыми прямо на сенсоре камеры алгоритмами распознавания позволит добиться того же результата при гораздо меньших затратах вычислительных ресурсов.Это не первое партнерство японской и американской компаний, связанное с облачной платформой Azure. В прошлом году фирмы, являющиеся заклятыми конкурентами на рынке видеоприставок, объявили о совместной работе над созданием облачных решений для стриминга игр и контента.