По прогнозам Минэнерго США, падение добычи сланцевой нефти в Америке продолжится и в июне: на крупнейших месторождениях она сократится еще на 2,5%.

По прогнозам Минэнерго США, падение добычи сланцевой нефти в Америке продолжится и в июне: на крупнейших месторождениях она сократится еще на 2,5%.Наибольшее снижение ожидается на месторождении Permian — на 87 тысяч баррелей в сутки, на 36 тысяч на Eagle Ford, на 28 тысяч на месторождении Anadarko и на 24 тысячи на Niobrara. Всего же добыча сланца сократится по сравнению с маем почти на 200 тысяч баррелей.Напомню, что суммарная добыча в стране от максимумов сократилась уже на полтора миллиона баррелей.Правда, ситуация на рынке нефти очень быстро меняется. Цены на западнотехасскую смесь еще месяц назад опускались ниже нуля, а эксперты утверждали, что хранилища переполнятся со дня на день.Но катастрофы не произошло, более того, WTI стоит уже дороже $30, и у сланцевых компаний появляется возможность нарастить добычу. Впрочем, вряд ли они пойдут на такой шаг. Ранее vesti.ru писали: чтобы выжить, сланцевому сектору нужно придерживаться глобальной тенденции и сокращать добычу с целью повышения цен.В противном случае рынок нефти может снова впасть в кому, и тогда многим нефтедобывающим предприятиям в США придется прекратить работу навсегда.Многие из них уже сейчас, вероятно, подадут заявление о банкротстве.