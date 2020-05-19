Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ. Текст указа президента Владимира Путина, отменяющего временное возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, опубликован на сайте Кремля.

Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ.Текст указа президента Владимира Путина, отменяющего временное возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, опубликован на сайте Кремля.30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сам премьер сообщил по видеосвязи президенту. На время лечения исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.Находясь еще в больнице, Мишустин уже провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. При этом сообщалось, что премьер выздоравливает и скоро может быть выписан из медучреждения.