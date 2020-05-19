Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ. Текст указа президента Владимира Путина, отменяющего временное возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, опубликован на сайте Кремля.
Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы правительства РФ.
Текст указа президента Владимира Путина, отменяющего временное возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, опубликован на сайте Кремля.
30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сам премьер сообщил по видеосвязи президенту. На время лечения исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Находясь еще в больнице, Мишустин уже провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. При этом сообщалось, что премьер выздоравливает и скоро может быть выписан из медучреждения.