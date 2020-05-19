Актер Остин Грин подтвердил разрыв с супругой Меган Фокс. Слухи о расставании знаменитостей ходили несколько месяцев.

Актер ОстинГрин подтвердил разрыв с супругой Меган Фокс. Слухи о расставаниизнаменитостей ходили несколько месяцев.В свежеминтервью Остин признался, что от него ушла жена. Грин не стал говорить очувствах, которые испытал, когда любимая его бросила. Артист не хотел говоритьплохо о Меган Фокс. Судя по всему, мужчина еще надеется на воссоединение.Такжевыяснилось, что Грин и Фокс разъехались еще в конце прошлого, 2019 года. Интересно,что расставанию предшествовал мистический эпизод. Остину провиделся вещий сон. Звездечудилось, что Меган приехала со съемок в плохом настроении. По лицу жены онпонял, что та поставила на их отношениях крест.По словамартиста, реальность мало чем отличалась от сна. После участия в фильме Midnightin Switchgrass Меган стала вести себя иначе. Фокс казалась отстраненной изадумчивой. Актер решил дать супруге время, но, к сожалению, ничего не менялось.Когда Остин Грин предложил Меган Фокс пожить отдельно, та с радостьюсогласилась.19 Май 2020 в 7:31 PDTНапомним,несколько месяцев назад появились слухи, дескать, . Поговаривали, что новым избранником актрисы стал рэпер Колсон Бейкер, которого публика знает под псевдонимом MachineGun Kelly. Остин Грин сплетни о пока еще жене комментировать отказывается.Актер хочет сохранить с ней дружеские отношения ради их троих сыновей.