Актер Остин
Грин подтвердил разрыв с супругой Меган Фокс. Слухи о расставании
знаменитостей ходили несколько месяцев.
Актер Остин
Грин подтвердил разрыв с супругой Меган Фокс. Слухи о расставании
знаменитостей ходили несколько месяцев.
В свежем
интервью Остин признался, что от него ушла жена. Грин не стал говорить о
чувствах, которые испытал, когда любимая его бросила. Артист не хотел говорить
плохо о Меган Фокс. Судя по всему, мужчина еще надеется на воссоединение.
Также
выяснилось, что Грин и Фокс разъехались еще в конце прошлого, 2019 года. Интересно,
что расставанию предшествовал мистический эпизод. Остину провиделся вещий сон. Звезде
чудилось, что Меган приехала со съемок в плохом настроении. По лицу жены он
понял, что та поставила на их отношениях крест.
По словам
артиста, реальность мало чем отличалась от сна. После участия в фильме Midnight
in Switchgrass Меган стала вести себя иначе. Фокс казалась отстраненной и
задумчивой. Актер решил дать супруге время, но, к сожалению, ничего не менялось.
Когда Остин Грин предложил Меган Фокс пожить отдельно, та с радостью
согласилась.
19 Май 2020 в 7:31 PDT
Напомним,
несколько месяцев назад появились слухи, дескать, . Поговаривали, что новым избранником актрисы стал рэпер Колсон Бейкер, которого публика знает под псевдонимом Machine
Gun Kelly. Остин Грин сплетни о пока еще жене комментировать отказывается.
Актер хочет сохранить с ней дружеские отношения ради их троих сыновей.