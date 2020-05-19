Жители райцентра Мужи встретили первый плавмагазин. Ежегодно торговые суда швартуются у прибрежных поселков. Для селян это возможность приобрести свежие продукты и широкий ассортимент других товаров. Но, как мы помним, пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы нашей жизни, она сказалась и на плавмагазинах.

Жители райцентра Мужи встретили первый плавмагазин. Ежегодно торговые суда швартуются у прибрежных поселков. Для селян это возможность приобрести свежие продукты и широкий ассортимент других товаров. Но, как мы помним, пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы нашей жизни, она сказалась и на плавмагазинах.Плавмагазин из Омска первым пришвартовался к берегам районного центра. По словам капитана судна, они шли на малых оборотах буквально за ледоходом. Предприниматели знают, что первый плавучий супермаркет, как правило, "снимает все сливки". Но в этот раз торгового бума в Мужах нет и в помине. Даже несмотря на то, что продажи на всех магазинах-кораблях отныне ведут по новым правилам.Теперь кассы плавучих магазинов оснащены по всем требованиям Роспотребнадзора. Для покупателей здесь установлены: барьерная защита, можно воспользоваться терминалом — бесконтактной оплатой, есть антисептик, ну и, конечно же, у каждого должна быть защитная маска.По словам старшего продавца, в торговых залах два раза в день они проводят влажную уборку. Для этого используют специальные дезинфицирующие средства. Изменились и правила посещения судна для покупателей. По требованиям Роспотребнадзора, в отделах продаж одновременно могут находиться не более четырех человек. При этом каждый, должен соблюдать социальную дистанцию и обязательно носить защитную маску.Все новые санитарные требования стараются соблюдать и на другом плавучем супермаркете. У входа на судно для посетителей установлен антисептик для рук. Размещена также подробная инструкция о соблюдении всех профилактических мер. Кроме того, экипажи вновь прибывших на территорию района плавмагазинов должны в обязательном порядке проходить медицинский осмотр.Главный врач районной больницы в прямом эфире "Мужи-ФМ" заявил, что не видит в плавмагазинах серьезной угрозы. Торговые суда свою работу могут начать только после заключения медиков. О прибытии корабля капитан должен уведомить руководителя территории не менее, чем за три часа.После районного центра плавучие магазины отправятся по Оби в соседние поселения. Ведь водный шоппинг особенно ждут в небольших населенных пунктах. Правила торговли там такие же, как и в райцентре. Проверку экипажа на соблюдение мер эпидемиологической безопасности обязаны проводить местные фельдшеры.