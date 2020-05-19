На Забайкальской железной дороге продлен срок возврата билетов. Связано это с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК Амур. Теперь вернуть деньги за железнодорожные билеты, купленные на поезда ЗабЖД, можно до июля.

На Забайкальской железной дороге продлен срок возврата билетов. Связано это с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК "Амур".Теперь вернуть деньги за железнодорожные билеты, купленные на поезда ЗабЖД, можно до июля. Раньше крайним сроком возврата был установлен июнь. Такое решение принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Чтобы отменить свою поездку, пассажиру необходимо позвонить по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД (8-800-775-00-00). Оператор примет информацию и назовет пункт продажи, где в течение полугода можно будет получить деньги за неиспользованный билет. При себе нужно обязательно иметь оригинал проездного билета.Если гражданин не сможет прийти сам, по доверенности деньги за билет выдадут его близкому родственнику. Чтобы вернуть электронный проездной, нужно обратиться на Интернет-ресурс, где была совершена покупка.