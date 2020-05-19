Звезда сериала Сваты призналась, что не любит вспоминать о работе в проекте. Из-за ситкома Ульяна Иващенко страдала звездной болезнью.

Звезда сериала "Сваты" призналась, что не любит вспоминать о работе впроекте. Из-за ситкома Ульяна Иващенко страдала звездной болезнью.Девушка снималась в двух первых сезонах теленовеллы. Ульяна Иващенкоисполняла роль Жени Ковалевой. После того как артистка ушла из проекта, ее персонажаиграли другие девочки.В теленовеллу Ульяну привели родители. Мама и папа юной актрисы – известные вкинематографической среде личности. По словам Иващенко, работать на площадке "Сватов"ей в целом понравилось. Однако внезапно свалившееся внимание со стороныпоклонников сериала очень плохо на ней отразилось."У меняначалась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке,о которых я вам не могу рассказать", – поведала актриса. Ульяна не стала уточнять,что именно происходило во время работы над "Сватами", она зареклась говорить на эту тему.Ульяна Иващенко добавила, что больше не собирается работать в кино. Актерстводля нее – пройденный этап. Девушка хочет, чтобы аудитория воспринимала ее как блогера,а не как артистку. можно смотреть онлайн навидеоплатформе .