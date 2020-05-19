Японский ключевой индекс Nikkei 225 прибавил около 2% на новостях о первых положительных результатах испытаний новой вакцины от коронавируса.

Надежды на появление вакцины от коронавируса подтолкнули японские акции к росту: ключевой индекс Nikkei 225 прибавил около 2% на новостях о первых положительных результатах испытаний. В начале торгов рост вообще составил 2,44%. Локомотивом такой динамики стали акции производителя оборудования для промышленной автоматизации Fanuc, взлетевшие на 4%.Однако дирижером концерта в мажорных тонах, начавшегося на азиатских торговых площадках стала компания Moderna, которая сообщила о первых результатах испытания вакцины от коронавируса. Американская биотехнологическая компания утверждает, что у всех 45 участников испытаний, благодаря вакцине выработались антитела к коронавирусу.Эти новости явно ободрили азиатских инвесторов, так что и более широкий индекс японской биржи, Topix прибавил около 2%. Южнокорейский Kospi продемонстрировал аналогичный рост. Австралийский S&P/ ASX 200 вырос на 1,56%. В целом индекс MSCI Asia ex-Japan вырос на 0,77%.Позитива добавило и заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин выделит помощь пострадавшим от COVID-19 странам в размере $2 млрд.